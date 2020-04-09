Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний

Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний

Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел пакеты акций на сумму около 1 млрд долл. в четырех крупных европейских нефтяных компаниях, сообщает The Wall Street Journal.

Эти четыре компании — норвежская Equinor ASA, англо-нидерландская энергетическая Royal Dutch Shell, французская Total SA и итальянская Eni SPA.

Фонд приобрел пакет акций Equinor на сумму около 200 млн долл. в дни резкого роста цен на нефть на прошлой неделе, сообщает WSJ, добавив, что размеры пакетов акций, купленных в других трех компаниях, ей неизвестны, но что совокупная стоимость — около 1 млрд долл. Покупка произошла во время спада в мировой нефтегазовой отрасли. Саудовский чиновник, цитируемый изданием, сообщил, что подобные сделки могут состояться и в будущем.

С начала марта цены на нефть падали до двадцатилетних минимумов. Одной из причин стал распад сделки ОПЕК+: входящие в организацию страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти.

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