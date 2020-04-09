Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали

Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали

Итальянская металлотрейдерская ассоциация Assofermet обратилась к Европейской комиссии с просьбой не вносить никаких изменений в систему квот на импорт стальной продукции в ЕС. Как указывается в заявлении ассоциации, на региональном рынке стали необходимо поддерживать достаточный уровень конкуренции.

Ранее европейская металлургическая ассоциация Eurofer предложила сократить беспошлинные импортные квоты в четыре раза сроком на шесть месяцев, чтобы защитить интересы производителей стали в ЕС во время кризиса.

В письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Assofermet объясняет ошибочность такого шага. По ее мнению, протекционизм только ослабляет европейскую металлургическую отрасль.

Как отмечает ассоциация, снижение квот позволит европейским металлургам взвинтить цены на стальную продукцию. Но гарантированная прибыль избавит их от необходимости повышать собственную эффективность и внедрять инновации.

Кроме того, Assofermet указывает, что увеличение рентабельности металлургов будет происходить за счет металлотрейдеров и потребителей стальной продукции, которым будет нанесен ущерб. Без сохранения конкуренции со стороны импорта на рынке стали европейские промышленники и дистрибьюторы поэтому станут менее конкурентоспособными.

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