Польша выделит $24 миллиарда на поддержку рабочих мест

Польша выделит более 100 млрд злотых ($23,99 млрд) на помощь компаниям, которые понесли убытки из-за коронавируса. Это позволит сохранить до 5 млн рабочих мест, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters .

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Кого поддержат деньгами

75 млрд злотых пойдут для поддержания малого и среднего бизнеса, 25 млрд — крупным предприятиям.

Как сообщалось ранее, Верхняя Палата парламента Польши приняла программу под названием «Антикризисный щит», которая направлена на поддержание экономики страны на сумму 212 млрд злотых — свыше 45 млрд евро.

Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

Среди принятых норм есть изменения, которые касаются и украинцев. На время эпидемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев.

Ранее сообщалось

Платформа Опендатабот поделилась результатами исследования — как изменилась жизнь украинского бизнеса за время карантина. По ее данным, в 5 раз уменьшились обороты кафе и ресторанов; в 3 раза упала стоимость аренды недвижимости; количество поездок на такси упало на 70%; количество новых вакансий уменьшилось в 2 раза.