Приватбанк и Visa снизили тарифы на мгновенные международные переводы с карт

С начала апреля Приватбанк снизил тарифы на безопасные для здоровья международные переводы с помощью карт Visa. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк и Visa снизили тарифы на мгновенные международные переводы с карт

Как изменились тарифы

  • Сейчас мгновенный перевод с карты Visa зарубежного банка на карту Visa Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24 можно осуществить по более низкому тарифу 1,5% от суммы перевода.

  • Тариф для p2p-переводов на карты Visa иностранных банков с карт Приватбанка составляет 1% (min $1) от суммы перевода.

  • Кроме того, до конца мая клиенты банка, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa, получат кешбек в размере 100 грн.

Отправить перевод

В Приватбанке отправить перевод с карт Visa можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24.

Чтобы перевести деньги, достаточно знать лишь номер карты получателя.

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