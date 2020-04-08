Фонд для борьбы с коронавирусом решили уменьшить на треть

В обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год предусмотрено, что размер фонда противодействия коронавирусу сократят на 30 миллиардов — до 66,3 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает hromadske.

Фото: pershyj.com

Что известно об объеме Фонда

«На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен», — сообщил Марченко.

По его словам, правительство в обновленном проекте бюджета не стало менять показатели дефицита бюджета (на уровне 300 миллиардов гривен) и показатели падения доходов. В то же время пересмотрело ряд программ, которые ранее предлагали урезать.

«Я надеюсь, что сегодня-завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады», — сообщил Марченко.

Ранее сообщалось

Накануне премьер-министр Шмыгаль сообщал, что правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19, ранее известный как Стабилизационный фонд, с 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.

Обосновали это тем, что необходимо увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.

Кроме уменьшения объема Стабилизационного фонда, правительство предлагало уменьшить расходы на строительство дорог на 1,1 млрд, и на Минэкономики — на 0,9 млрд грн.

Напомним, что изначально в Фонд планировали заложить почти 200 млрд грн.

Премьер-министр Шмыгаль отмечал, что у государства есть ресурс на такие расходы. «Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы», — сказал Шмыгаль.

Кто может помочь Украине

Президент Зеленский на днях обсудил с госсекретарем Майком Помпео возможность получения кредита для стабилизации экономики.

МВФ согласился выделить расширенную помощь Украине, если будут приняты земельная реформа, «антиколомойский» закон и изменения в госбюджет. По данным СМИ , речь идет о $8 млрд.

, речь идет о $8 млрд. Также в Минфине надеются получить $5 млрд от МВФ для покрытия дефицита бюджета до конца года.

для покрытия дефицита бюджета до конца года. Европейский инвестиционный банк может выделить Украине 40 млн евро на приобретение необходимого медицинского оборудования для преодоления COVID-19.

Всемирный банк готов выделить $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицинской отрасли.