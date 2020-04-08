Фонд для борьбы с коронавирусом решили уменьшить на треть
В обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год предусмотрено, что размер фонда противодействия коронавирусу сократят на 30 миллиардов — до 66,3 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает hromadske.
Что известно об объеме Фонда
«На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен», — сообщил Марченко.
По его словам, правительство в обновленном проекте бюджета не стало менять показатели дефицита бюджета (на уровне 300 миллиардов гривен) и показатели падения доходов. В то же время пересмотрело ряд программ, которые ранее предлагали урезать.
«Я надеюсь, что сегодня-завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады», — сообщил Марченко.
Ранее сообщалось
Накануне премьер-министр Шмыгаль сообщал, что правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19, ранее известный как Стабилизационный фонд, с 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.
Обосновали это тем, что необходимо увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.
Кроме уменьшения объема Стабилизационного фонда, правительство предлагало уменьшить расходы на строительство дорог на 1,1 млрд, и на Минэкономики — на 0,9 млрд грн.
Напомним, что изначально в Фонд планировали заложить почти 200 млрд грн.
Премьер-министр Шмыгаль отмечал, что у государства есть ресурс на такие расходы. «Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы», — сказал Шмыгаль.
Кто может помочь Украине
- Президент Зеленский на днях обсудил с госсекретарем Майком Помпео возможность получения кредита для стабилизации экономики.
- МВФ согласился выделить расширенную помощь Украине, если будут приняты земельная реформа, «антиколомойский» закон и изменения в госбюджет. По данным СМИ, речь идет о $8 млрд.
- Также в Минфине надеются получить $5 млрд от МВФ для покрытия дефицита бюджета до конца года.
- Европейский инвестиционный банк может выделить Украине 40 млн евро на приобретение необходимого медицинского оборудования для преодоления COVID-19.
- Всемирный банк готов выделить $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицинской отрасли.
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Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерства охраны здоровья разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.