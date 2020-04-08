Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

С 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

«С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей также освободили от уплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений», - сказал он.

Как получить «частичную» безработицу

Нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика ЕСВ.

Помощь бизнесу

По словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мероприятий для предпринимателей.

Кроме того, Киевсовет выделил деньги на восстановление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества.

Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от уплаты по договорам аренды.