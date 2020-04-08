Будьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

Нацбанк предупредил, что во время карантина мошенники начали массово рассылать смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь».

Фото: censor.net.ua

НБУ предостерегает

«К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию», — говорится в сообщении.

Национальный банк предостерегает:

не отвечайте на такие сообщения;