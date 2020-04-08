Будьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

Нацбанк предупредил, что во время карантина мошенники начали массово рассылать смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь».

Будьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцев
Фото: censor.net.ua

НБУ предостерегает

«К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию», — говорится в сообщении.

Национальный банк предостерегает:

  • не отвечайте на такие сообщения;

  • не звоните по указанным номерам;

  • не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

  • не сообщайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

«Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов.

В случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные», — говорится в сообщении.

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