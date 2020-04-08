Сингапур не будет останавливать полупроводниковые производства даже при карантине

Властям различных стран потребовалось некоторое время, чтобы оценить степень важности полупроводниковой отрасли для экономики и жизнеобеспечения. Зато правительство Сингапура сразу включило профильные предприятия в список тех, кому будет разрешено работать в условиях надвигающейся самоизоляции.

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В прошлом месяце властям Малайзии и Филиппин тоже пришлось выбирать между жизненно важными производствами и второстепенными, когда речь зашла о введении режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Часть предприятий пришлось закрыть полностью, на других количество присутствующих сотрудников резко сократилось. На поставках полупроводниковой продукции из этих стран такой режим не мог не сказаться, хотя игроки глобального рынка не торопятся раскрывать степень ущерба.

Компании Micron Technology, например, не удалось избежать остановки предприятий в Малайзии на небольшой срок, прежде чем местные власти сделали исключение для производств, связанных с выпуском полупроводниковой продукции. Многие американские компании разместили в этом регионе свои предприятия по тестированию и упаковке изделий ещё в семидесятых годах прошлого века, не стала исключением и корпорация Intel . Последняя, кстати, пока ссылается на работоспособность своих региональных предприятий, не уточняя специфику действующего режима.

Texas Instruments заявила, что её предприятия в Малайзии и Сингапуре будут вынуждены существенно сократить выработку продукции до середины апреля, из-за чего до трёх процентов глобальной продукции марки будут поступать к заказчикам с опозданием. В Малайзии ситуация усугубляется тем, что даже после снятия формальных ограничений на работу предприятий полупроводникового сектора их сотрудникам всё равно нужно обзавестись письменным разрешением, из-за чего тысячи человек теперь ожидают получения специального документа.

На Филиппинах компания Cypress Semiconductor столкнулась с помехами при производстве компонентов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Правительство впоследствии сделало исключение для данного вида деятельности, но драгоценное время было потеряно. К счастью, Cypress Semiconductor имеет возможность получать эти компоненты и с других предприятий, да и заказчики в случае необходимости могут воспользоваться услугами альтернативных поставщиков.



