Киевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривен
В Киевской горгосадминистрации (КГГА) утверждают, что благодаря действию так называемой газовой скидки киевляне в течение отопительного сезона на горячей воде и отоплении сэкономили 1,5 миллиарда гривен. В среднем, по данным столичных властей, киевская семья за сезон теплоснабжения сэкономила 1600 гривен.
Об этом
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сегодня, 8 апреля, во время онлайн-брифинга заявил, что жители столицы в течение отопительного сезона смогли сэкономить полтора миллиарда гривен.
“Напомню, в декабря 2019 года постановление Кабмина № 1082 позволило теплоснабжающим предприятиям Украины уменьшать начисления за отопление и горячую воду, применяя так называемую газовую скидку. Подчеркиваю: для предприятий, использующих в качестве основного топлива – природный газ. Благодаря этому киевляне, которым тепло и горячую воду поставляет коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго”, в течение отопительного сезона сэкономили около 1,5 млрд грн. В среднем одна киевская семья сэкономила 1600 гривен. По сравнению с базовым тарифом “Киевтеплоэнерго” киевляне за услугу централизованного отопления в среднем заплатили на 25% меньше, а за снабжение горячей воды – на 23% меньше”, – заявил Петр Пантелеев.
Он также сообщил, что в Киеве 90% жилых домов оснащены домовыми приборами учета и начисления проводят по показаниям этих счетчиков. Для остальных домов начисления проводят в соответствии с формулой, утвержденной постановлением Кабмин, учитывая температурный коэффициент.
Петр Пантелеев также
“Это позволило достичь снизить количество аварийных случаев на тепловых сетях на 10%”, – сказал Петр Пантелеев.
Заместитель главы КГГА также отметил, в Киеве уже отключили отопление в 99% жилых домов.
Ранее
Напомним, в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносом за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составит около 30 грн в квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”, была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно.
Отметим, с 1 сентября 2014 года сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
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