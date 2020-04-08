Киевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривен

Киевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривен

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) утверждают, что благодаря действию так называемой газовой скидки киевляне в течение отопительного сезона на горячей воде и отоплении сэкономили 1,5 миллиарда гривен. В среднем, по данным столичных властей, киевская семья за сезон теплоснабжения сэкономила 1600 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сегодня, 8 апреля, во время онлайн-брифинга заявил, что жители столицы в течение отопительного сезона смогли сэкономить полтора миллиарда гривен.

“Напомню, в декабря 2019 года постановление Кабмина № 1082 позволило теплоснабжающим предприятиям Украины уменьшать начисления за отопление и горячую воду, применяя так называемую газовую скидку. Подчеркиваю: для предприятий, использующих в качестве основного топлива – природный газ. Благодаря этому киевляне, которым тепло и горячую воду поставляет коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго”, в течение отопительного сезона сэкономили около 1,5 млрд грн. В среднем одна киевская семья сэкономила 1600 гривен. По сравнению с базовым тарифом “Киевтеплоэнерго” киевляне за услугу централизованного отопления в среднем заплатили на 25% меньше, а за снабжение горячей воды – на 23% меньше”, – заявил Петр Пантелеев.

Он также сообщил, что в Киеве 90% жилых домов оснащены домовыми приборами учета и начисления проводят по показаниям этих счетчиков. Для остальных домов начисления проводят в соответствии с формулой, утвержденной постановлением Кабмин, учитывая температурный коэффициент.

Петр Пантелеев также заявил, что отопительный сезон 2019/2020 был стабильным и менее аварийным, чем прошлый. По его мнению, этому способствовала плановая масштабная реконструкция, которую город начал в 2019 году и рационализация производственных процессов.

“Это позволило достичь снизить количество аварийных случаев на тепловых сетях на 10%”, – сказал Петр Пантелеев.

Заместитель главы КГГА также отметил, в Киеве уже отключили отопление в 99% жилых домов. 

Ранее KV сообщала, что столичные власти приняли решение об отключении отопления в школах и детских садах с 25 марта. Также KV писала, что в связи с прогнозами о значительном потеплении на улице столичные власти приняли решение с 5 апреля начать отключать отопление в жилых домах Киева.

Напомним, в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносом за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составит около 30 грн в квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”, была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно.

Отметим, с 1 сентября 2014 года сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: tyt.by


Игорь Бровко, КиевВласть

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