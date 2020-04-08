Nippon Steel приостановит работу двух доменных печей

Nippon Steel приостановит работу двух доменных печей

Крупнейшая металлургическая компания Японии Nippon Steel останавливает на неопределенное время две доменные печи в конце этого месяца, чтобы справиться со снижающимся спросом из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

Nippon Steel временно остановит доменную печь в Кашиме, восточная Япония, с середины апреля и еще одну в Вакаяме, западная Япония, с конца апреля, и сможет перезапустить их в любое время, говорится в заявлении.

Производитель стали № 3 в мире по выпуску жидкой стали также приостановит производство некоторых коксовых печей в Кашиме и Кимицу, в восточной Японии и в Вакаяме, в дополнение к существенному снижению их рабочих показателей, которое уже произошло.

"Мы снижаем коэффициент загрузки доменных печей, увеличивая время между плавками, среди прочих мер по сокращению объема производства стали, которые мы решили принять для немедленной реакции на резкое снижение спроса на сталь", - говорится в сообщении.

Это сокращение затронет более 10% мощностей Nippon Steel и может означать снижение уровня производства стали в компании на 6 миллионов тонн.

"Мы не знаем, когда мы возобновим работу этих печей", - сказала пресс-секретарь компании, добавив, что Nippon Steel планирует уменьшить закупку сырья, такого как железная руда и коксующийся уголь.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Бразилия приостановила работу четырех доменных печейБразилия приостановила работу четырех доменных печей
“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков
В Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантинВ Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантин
AK Steel прекращает выпуск автостали в ОгайоAK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо
Tata Steel останавливает производство в Индии и ЕвропеTata Steel останавливает производство в Индии и Европе
Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантинаКабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина
Метинвест приостановил работу своих заводов в ИталииМетинвест приостановил работу своих заводов в Италии
Издание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работуИздание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работу
Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печьЯпонская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь
Китай возобновил работу 98% промпредприятийКитай возобновил работу 98% промпредприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости