Администрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнеса
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса дополнительно $250 млрд в виде чрезвычайной экономической помощи для малого бизнеса, страдающего от пандемии коронавируса.
«По указанию президента Дональда Трампа я поговорил с (лидером республиканского большинства в сенате- ред.) Митчем Макконнеллом, (лидером демократического меньшинства в сенате — ред.) Чаком Шумером, (спикером палаты представителей — ред) Нэнси Пелоси и (лидером республиканского меньшинства в палате представителей — ред.) Кевином Маккарти об обеспечении дополнительных $250 миллиардов..., чтобы убедиться, что малые предприятия получат деньги, которые им нужны!» — написал министр финансов США Стивен Мнучин в Twitter.
В этот понедельник Трамп также заявил, что на фоне пандемии коронавируса «серьезно рассматривается» второй раунд прямых платежей федерального правительства американцам. Об этом сообщил
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США разрабатывают план возвращения экономики к нормальной жизни.
Предполагается, что ограничения начнут снимать в первую очередь в малых городах, которые коронавирус затронул не так сильно.
В конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики в размере более $2 триллионов.
В рамках этого пакета стимулов власти направили $349 миллиардов на кредиты малому бизнесу, которые не требуется возвращать, если средства используются для выплаты зарплаты, процентов по ипотечным кредитам или арендной платы.