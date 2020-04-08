Администрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнеса

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса дополнительно $250 млрд в виде чрезвычайной экономической помощи для малого бизнеса, страдающего от пандемии коронавируса.

Фото: nv.ua

«По указанию президента Дональда Трампа я поговорил с (лидером республиканского большинства в сенате- ред.) Митчем Макконнеллом, (лидером демократического меньшинства в сенате — ред.) Чаком Шумером, (спикером палаты представителей — ред) Нэнси Пелоси и (лидером республиканского меньшинства в палате представителей — ред.) Кевином Маккарти об обеспечении дополнительных $250 миллиардов..., чтобы убедиться, что малые предприятия получат деньги, которые им нужны!» — написал министр финансов США Стивен Мнучин в Twitter.

В этот понедельник Трамп также заявил, что на фоне пандемии коронавируса «серьезно рассматривается» второй раунд прямых платежей федерального правительства американцам. Об этом сообщил Reuters .

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США разрабатывают план возвращения экономики к нормальной жизни.

Предполагается, что ограничения начнут снимать в первую очередь в малых городах, которые коронавирус затронул не так сильно.

В конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики в размере более $2 триллионов.

В рамках этого пакета стимулов власти направили $349 миллиардов на кредиты малому бизнесу, которые не требуется возвращать, если средства используются для выплаты зарплаты, процентов по ипотечным кредитам или арендной платы.