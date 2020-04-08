Жесткий ультиматум. Саудовская Аравия требует от РФ наибольшего сокращения добычи нефти

Причиной трудностей в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает OilExp.

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Жесткий ультиматум

Эр-Рияд фактически требует, чтобы РоSSия сократила добычу больше всех. То есть в одиночку убрала с рынка те 1,5 млн баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала соглашения ОПЕК + на прошлых переговорах в начале марта. Тогда Москва не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников сделки.

Стороны в целом согласны, что добычу в совокупности надо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос только, как разделить весь объем.

Отмечается, что по версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 млн баррелей, у ОАЭ , Ирака и РоSSии – на 1,5 млн. Но расчет предлагается проводить от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн, это означает, что сокращение относительно марта составит только 0,5 млн баррелей. В ОАЭ добыча выросла на 1 млн баррелей, в Ираке – на 200 000.

Предыстория

На проведении первой встречи ОПЕК после срыва сделки настояла Саудовская Аравия. Изначально она была запланирована на 6 апреля.

Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения добычи нефти до уровня ниже 9 млн баррелей в сутки (б/д), однако только при определенных условиях.

Путин предложил странам-участницам ОПЕК + сократить общие объемы добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года. Кроме того, он обвинил Саудовскую Аравию в обвале цен на нефть.

Позже ОПЕК и РоSSия отложили до 9 апреля встречу, запланированную на понедельник, на фоне спора между Москвой и Эр-Риядом о том, кто виноват в падении цен на нефть.