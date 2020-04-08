Renaissance Capital советует закупаться валютами развивающихся стран

Валюты развивающихся стран сильнее всего пострадали в ходе текущего кризиса, однако могут предоставить лучшие возможности для заработка за последние 20 лет. Об этом говорит Чарли Робертсон, главный глобальный экономист Renaissance Capital, мнение которого приводит Bloomberg.

Renaissance Capital советует закупаться валютами развивающихся стран

Наиболее привлекательными Робертсон считает южноафриканский ранд, мексиканский песо и бразильский реал.

Прогноз базируется на низких по историческим меркам оценкам, поддержке в виде финансирования со стороны международных кредиторов и перспективе ослабления доллара США.

Кроме того, если цены на нефть все же восстановятся хотя бы до $40-50 за баррель, это станет дополнительным драйвером укрепления этих валют к доллару.

Покупка активов развивающихся стран, по мнению Робертсона, сейчас дает прекрасные возможности. Такими дешевыми они не были со времен азиатского кризиса и дефолта РФ в конце прошлого века.

Робертсон заработал признание, сделав ставку на румынские облигации в конце 1990х годов, а также на южноафриканский ранд в 2016 г.

Он часто идет вразрез с общими прогнозами по развивающимся рынкам. Сейчас он также советует покупать, тогда как многие аналитики считают, что худшее еще впереди.

В прошлом месяце индекс развивающихся стран MSCI достиг минимальной отметки за три года, а выбранные Робертсоном Южная Африка, Мексика и Бразилия приблизились к историческим минимумам.

Однако, разворот уже не за горами. В Renaissance Capital полагают, что Международный валютный фонд и Всемирный банк предоставят многим развивающимся странам финансовую помощь, а президент США Дональд Трамп будет продвигать идею слабого доллара.

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