Renaissance Capital советует закупаться валютами развивающихся стран

Валюты развивающихся стран сильнее всего пострадали в ходе текущего кризиса, однако могут предоставить лучшие возможности для заработка за последние 20 лет. Об этом говорит Чарли Робертсон, главный глобальный экономист Renaissance Capital, мнение которого приводит Bloomberg .

Наиболее привлекательными Робертсон считает южноафриканский ранд, мексиканский песо и бразильский реал.

Прогноз базируется на низких по историческим меркам оценкам, поддержке в виде финансирования со стороны международных кредиторов и перспективе ослабления доллара США .

Кроме того, если цены на нефть все же восстановятся хотя бы до $40-50 за баррель, это станет дополнительным драйвером укрепления этих валют к доллару.

Покупка активов развивающихся стран, по мнению Робертсона, сейчас дает прекрасные возможности. Такими дешевыми они не были со времен азиатского кризиса и дефолта РФ в конце прошлого века.

Робертсон заработал признание, сделав ставку на румынские облигации в конце 1990х годов, а также на южноафриканский ранд в 2016 г.

Он часто идет вразрез с общими прогнозами по развивающимся рынкам. Сейчас он также советует покупать, тогда как многие аналитики считают, что худшее еще впереди.

В прошлом месяце индекс развивающихся стран MSCI достиг минимальной отметки за три года, а выбранные Робертсоном Южная Африка, Мексика и Бразилия приблизились к историческим минимумам.