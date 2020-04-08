Борьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евро
Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом.
Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Finclub со ссылкой на Politico.
Пакет поддержки
«В соответствии с утвержденным решением мы выделим 400 млрд евро нашим компаниям: 200 млрд для внутреннего рынка и столько же на экспорт. Мы даем немедленную ликвидность нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес», — подчеркнул Конте.
Пакет включает ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на кредиты и инвестиции.
Кроме того, правительство Италии гарантирует до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 млрд евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE.
По словам Конте, нынешняя программа дополнит принятый в марте декрет по поддержке итальянской экономики, в котором говорится о общие вложения на 340 млрд евро в качестве государственных кредитов. Таким образом правительство предоставит в целом поддержку экономике Италии на 750 млрд евро.
Итальянское правительство также одобрило прекращение различных налоговых платежей и взносов за апрель и май.
Предыстория
Италия больше всех европейских стран пострадала от пандемии коронавируса. В рамках борьбы с распространением COVID-19 страна остановила почти всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.
10 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы избежать ее скатывания в рецессию из-за последствий коронавируса.