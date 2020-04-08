Борьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евро

Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

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Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Finclub со ссылкой на Politico.

Пакет поддержки

«В соответствии с утвержденным решением мы выделим 400 млрд евро нашим компаниям: 200 млрд для внутреннего рынка и столько же на экспорт. Мы даем немедленную ликвидность нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес», — подчеркнул Конте.



Пакет включает ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на кредиты и инвестиции.

Кроме того, правительство Италии гарантирует до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 млрд евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE.



По словам Конте, нынешняя программа дополнит принятый в марте декрет по поддержке итальянской экономики, в котором говорится о общие вложения на 340 млрд евро в качестве государственных кредитов. Таким образом правительство предоставит в целом поддержку экономике Италии на 750 млрд евро.

Итальянское правительство также одобрило прекращение различных налоговых платежей и взносов за апрель и май.