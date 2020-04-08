Борьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евро

Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Борьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евро
Фото: epravda.com.ua

Правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на 400 млрд евро для поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Finclub со ссылкой на Politico.

Пакет поддержки

«В соответствии с утвержденным решением мы выделим 400 млрд евро нашим компаниям: 200 млрд для внутреннего рынка и столько же на экспорт. Мы даем немедленную ликвидность нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес», — подчеркнул Конте.

Пакет включает ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на кредиты и инвестиции.

Кроме того, правительство Италии гарантирует до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 млрд евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE.

По словам Конте, нынешняя программа дополнит принятый в марте декрет по поддержке итальянской экономики, в котором говорится о общие вложения на 340 млрд евро в качестве государственных кредитов. Таким образом правительство предоставит в целом поддержку экономике Италии на 750 млрд евро.

Итальянское правительство также одобрило прекращение различных налоговых платежей и взносов за апрель и май.

Предыстория

Италия больше всех европейских стран пострадала от пандемии коронавируса. В рамках борьбы с распространением COVID-19 страна остановила почти всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.

10 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы избежать ее скатывания в рецессию из-за последствий коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
В Италии оценили падение экономики из-за коронавирусаВ Италии оценили падение экономики из-за коронавируса
В Европе потухли домны по выплавке 15 млн тонн чугунаВ Европе потухли домны по выплавке 15 млн тонн чугуна
Tata Steel останавливает производство в Индии и ЕвропеTata Steel останавливает производство в Индии и Европе
Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомlВсемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомl
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Стоимость электроэнергии в Украине в два раза выше, чем в ЕвропеСтоимость электроэнергии в Украине в два раза выше, чем в Европе
Синютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом кварталеСинютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом квартале
Украинцы уже задекларировали свыше 20 миллиардов доходов за 2019 годУкраинцы уже задекларировали свыше 20 миллиардов доходов за 2019 год
Метинвест приостановил работу своих заводов в ИталииМетинвест приостановил работу своих заводов в Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости