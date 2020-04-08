ВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале — МЭРТ
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования МЭРТ.
Какие отрасли «потянули» ВВП вниз
«По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства составило 1,8% против в 2,6% в январе», — говорится в сообщении.
В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте.
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Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го.
Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось к 1,5%, тогда как в январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе.
Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее.
Согласно обзору, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля — рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.
Как влияет коронавирус
В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей (металлургия и авиатранспорт) начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19.
В то же время, отмечают в Минэкономики, пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.
Напомним
- В январе 2020 года валовой внутренний продукт Украины, по оценкам МЭРТ, снизился на 0,5%. Впервые за 49 месяцев.
- В 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился – до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП – до 1,6% с 3,6%.
- Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.