ВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале — МЭРТ

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования МЭРТ.

Фото: epravda.com.ua

Какие отрасли «потянули» ВВП вниз

«По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства составило 1,8% против в 2,6% в январе», — говорится в сообщении.

В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте.

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Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го.

Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось к 1,5%, тогда как в январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе.

Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее.

Согласно обзору, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля — рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.

Как влияет коронавирус

В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей (металлургия и авиатранспорт) начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19.

В то же время, отмечают в Минэкономики, пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.

Напомним