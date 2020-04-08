Укрпочта позволила рассчитываться карточками НПС «Простир»

С 7 апреля платежные терминалы Укрпочты смогут принимать карты Простир. Об этом говорится в письме НБУ, подписанном директором департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексеем Шабаном.

Укрпочта позволила рассчитываться карточками НПС «Простир»

Благодаря Укрпочте количество POS терминалов, которые принимают карты НПС «Простир», увеличится более чем на 5 тыс.

«Это позволит обеспечить возможность осуществления расчетов с использованием карточек национальной платежной системы «Простир» в 99% POS терминалов в Украине», — отмечается в письме.

Что такое Простир

Простир — это национальная платежная система Украины. Сейчас выпущено более 625 тыс. карточек Простир.

Где сейчас можно использовать карту

По итогам 2019 года владельцы карточек Простир имели возможность снимать деньги в более чем 17 тысячах банкоматов в Укране. Это 87% от их общего числа.

Также, как сообщал «Минфин», в прошлом году владельцы платежных карточек Простир получили возможность осуществлять расчеты за товары и услуги в сети Интернет на сайтах, которые используют сервис Liqpay.

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