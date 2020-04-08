ArcelorMittal продолжает останавливать доменные печи в США

ArcelorMittal продолжает останавливать доменные печи в США

Транснациональная корпорация ArcelorMittal сообщила, что в ближайшие дни остановит одну из доменных печей на металлургическом комбинате Cleveland в США. Причиной закрытия компания называет падение спроса на стальную продукцию в стране вследствие остановки промышленных предприятий из-за коронавируса.

На комбинате Cleveland функционируют две доменные печи производительностью 1,35 млн и 1,45 млн т чугуна в год. Компания пока не сообщала, какая из них прекратит выплавку металла.

Ранее ArcelorMittal уже объявляла о выведении из эксплуатации доменной печи № 4 на комбинате Indiana Harbor West и одной из домен на комбинате Dofasco в канадской провинции Онтарио.

С учетом того, что доменные печи на своих предприятиях закрывают также компании AK Steel и U.S. Steel, за последние две недели в США были выведены из эксплуатации мощности по выплавке более 5 млн т чугуна в год.

Как правило, сокращались мощности на предприятиях, выпускающих листовой прокат для трубопрокатной и автомобилестроительной промышленности.

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