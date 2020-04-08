Только 9 из 100 самых богатых людей мира стали богаче во время пандемии — и все они китайцы

За два месяца хозяева экономической вселенной потеряли более $400 млрд. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на новый отчет составителя списка богатств Hurun Research. Это означает, что во время этого кризиса испарились все заработки самых богатых людей мира за последние 2,5 года.

Почти все 100 магнатов потеряли деньги за период с 31 января по 31 марта. И только 9 из этой сотни удалось сохранить свои состояния. Причем все счастливчики оказались из Китая.

« Китай стал относительным победителем, его фондовые рынки оказались более усточивыми к вирусу, чем американские и европейские площадки», — сказал Руперт Хугеверф (Rupert Hoogewerf), председатель и главный исследователь Hurun Report.

За последние два месяца упали все глобальные биржи. Вырос только базовый индекс Китая - на 0,2%. Но не только этим объясняются успехи китайских богачей.

«Вирус спровоцировал всплеск спроса во всем мире на медицинское оборудование. Карантин привел к буму спроса на оборудование для видеоконференций для бизнеса и дистанционное обучение для детей. Также, что удивительно, в выиграше оказались китайских производителей свинины», — сказал Хугеверф.

Например, к когорте самых удачливых можно причислить Эрика Юань Чжэна, основателя и генерального директора платформы видеоконференций Zoom Video Communications ZM.

За два месяца его состояние выросло на 77%, или на $ 3,5 млрд до $ 8 млрд. Этот скачок произошел благодаря распространению технологии Zoom для онлайн-конференций и учебных курсов во время кризиса.

На прошлой неделе Юань сказал, что число ежедневных пользователей выросло с 10 млн в в конце декабря до более чем 200 млн в прошлом месяце. Однако удача Юаня может быть недолгой из-за позиции США , которые активно сопротивляются растущему влянию Китая.

Нью-Йорк уже ввел запрет на использование Zoom для более чем 1 млн студентов якобы из-за того, что программа не обеспечивает политики конфиденциальности.

Вполне прогнозируемо увеличилось состояние владельцев компании-поставщика больничного оборудования Mindray Medical International. Например, только за одну неделю марта Ли Ситин, ее сооснователь и гендиректор, увеличил свой капитал на $1,3 млрд или на 11% — до $13,2 млрд.

Компания из Шэньчжэня производит оборудование для мониторинга и реагенты для анализов крови, которые пользуются большим спросом. Состояние еще одного основателя Mindray Medical International Сюи Хана за тот же период выросло на $1,3 млрд — до $12,8 млрд. 53-летний Сюй возглавляет совет директоров Mindray.

Самым неожиданным оказался успех владельца Muyuan Foods Циня Инлиня. Компания специализируется на производстве свиней и является вторым по величине производителем свинины в Китае. За истекшие два месяца он добавил к своему личному состоянию в $22 млрд еще $3 млрд.

Но причина проста. Поскольку свиная индустрия в Китае была разрушена африканской чумой свиней, а объемы производства сократились, цены резко возросли и обогатили тех, кто может содержать здоровых животных и поддерживать даже умеренный уровень производства.

Крупнейшим неудачником кризисного периода оказался Бернар Арно, глава французского конгломерата роскоши LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy). По словам Хуруна, его состояние за время кризиса уже сократилось на $30 млрд.