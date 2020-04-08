«Сильпо» будет доставлять продукты на дом

Сеть продуктовых супермаркетов «Сильпо», входящая в торгово-промышленную группу Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом. Об этом говорится в сообщении на сайте сети супермаркетов.

«Сильпо» будет доставлять продукты на дом
Фото: trademaster.ua

Что известно о доставке

Отмечается, что доставку будут делать в пределах городов по всей Украине.

«Еще немного – и стартуем! Курьеры уже наготове, остались последние приготовления. Как только начнем – вы сразу же узнаете».

Также «Сильпо» запустил онлайн-предзаказ продуктов с возможностью самовывоза из ближайшего супермаркета.

Как отметили в пресс-службе ритейлера, в супермаркетах сети соблюдаются все меры безопасности: контролируют количество посетителей в торговых залах, расклеили разметку, а сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Известно также, что «Сильпо» выделила 100 млн грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты для медперсонала в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось

  • Сеть супермаркетов «АТБ» передаст продуктовые наборы на сумму 100 млн грн малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально не защищенным слоям населения в 191 городах и поселках Украины.
  • Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета провело встречи с представителями крупнейших сетей супермаркетов, на которых обсудили причины подорожания продуктов после введения карантина.

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