ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года

ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года

Валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 году из-за пандемии коронавируса, которая закрыла большую часть экономики. Соответствующую оценку обнародовал Банк Франции, сообщает Le Figaro.

Это худший квартальный показатель французской экономики с 1945 года. Согласно последним данным Национального статистического института Insee ВВП Франции уже сократился на 0,1% в четвертом квартале прошлого года, поэтому технически Франция находится в рецессии.

В частности, согласно оценке Банка Франции, основанной на опросе 8500 компаний, за последние две недели марта активность была примерно на треть ниже (-32%), чем обычно.

"Мы должны вернуться ко второму кварталу 1968 года, отмеченному событиями мая (широкомасштабные протесты. - Ред.), чтобы найти квартальное падение активности такой же величины", - заявили в банке. ВВП тогда упал на 5,3%.

По оценкам Центробанка, каждые две недели ограничения приводят к падению ВВП на 1,5% на протяжении года. Однако там предупреждают, что эта цифра "не должна быть экстраполирована неправильно", так как интенсивность воздействия изоляции может меняться по мере ее продления.

Анализ, проведенный Банком Франции, подтверждает, что большинство секторов экономики пережили резкие потери в своей деятельности, причем наиболее пострадали такие отрасли, как строительство, торговля, транспорт, жилье и общественное питание.

Напомним, жесткий карантин во Франции ввели 17 марта, продлится он минимум до 15 апреля.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономику страны в 2020 году ожидает самая большая рецессия за период с конца Второй мировой войны.



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