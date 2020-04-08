Международные резервы Украины уменьшились до $24,9 млрд

по Состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным составили $24 92 млрд.

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по Состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным составили $24 92 млрд. После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года. Об этом говорится в данным регулятора.

Почему «похудели» резервы

Уменьшение международных резервов на протяжении марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных курсовых колебаний через ажиотажный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

Что повлияло на резервы

во-первых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос за ажиотаж вокруг распространения коронавирус в Украине и в мире.

Чистая продажа валюты в марте составил $2 189,6 млн. Всего НБУ продал $2 453,6 млн, а купил – $264 млн.

во-вторых, операции Правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в целом было направлено $1124,3 млн (в эквиваленте). Из них $536,7 млн уплачено за ОВГЗ, $409,3 млн – по обязательствам Правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплаченная по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца Правительство Украины привлек 873,2 млн долл. США и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции Национального банка, в результате которых резервы выросли на $16,6 млн (в эквиваленте).

Как вырос объем резервов с начала года