Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом

С 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом Украина провела закупки на 952 млн грн. Об этом сообщает система государственных закупок Prozorro в фейсбуке.

Фото: delo.ua

На что тратились средства

Из них 65 млн грн, или 7% от этой суммы, потратили на камеры для измерения температуры и почти 20% от суммы, которую потратили госзаказчики для противодействия COVID-19 в Киевской области.

«64,9 млн грн потратили на закупку 400 камер, которые будут распознавать людей с повышенной температурой тела и передавать информацию правоохранителям. Этот договор заключили без конкурса, в рамках борьбы с COVID-19», - отмечается в сообщении.

Также в этот период закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и др) - более 190 млн грн, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы) – на 147 млн грн, оборудования для анестезии и реанимации – на 116 млн грн.