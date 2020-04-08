Украина попросила у ЕИБ €200 млн на развитие общественного транспорта

Украина попросила Европейский инвестиционный банк выделить еще 200 млн евро на развитие общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

На рассмотрение ЕИБ уже направлены предложения органов местного самоуправление из 23 областных центров. Также ожидаются заявки от крупных городов юга и востока Украины.

Проект получит название "Городской общественный транспорт Украины ІІ". Его хотят подписать и ратифицировать до конца 2020 года.

Первый проект с ЕИБ на обновление общественного транспорта был подписан Украиной в 2016 году. Он предусматривает реализацию 21 подпроекта в 11 городах. ЕИБ пока что согласовал 13 из них на общую сумму 176,2 млн евро.

Деньги будут направлены на покупку 112 автобусов, 17 трамваев, кабины фуникулера для Киева; 26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья; 29 троллейбусов для Луцка; 100 автобусов и 10 трамваев для Львова; 30 трамваев для Одессы; 22 троллейбуса для Сум, 15 автобусов для Тернополя; 35 вагонов метров и 61 троллейбус для Харькова; 40 троллейбусов для Чернигова.