Украина попросила у ЕИБ €200 млн на развитие общественного транспорта
На рассмотрение банка направлены предложения от 23 облцентров.
Украина попросила Европейский инвестиционный банк выделить еще 200 млн евро на развитие общественного транспорта.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
На рассмотрение ЕИБ уже направлены предложения органов местного самоуправление из 23 областных центров. Также ожидаются заявки от крупных городов юга и востока Украины.
Проект получит название "Городской общественный транспорт Украины ІІ". Его хотят подписать и ратифицировать до конца 2020 года.
Первый проект с ЕИБ на обновление общественного транспорта был подписан Украиной в 2016 году. Он предусматривает реализацию 21 подпроекта в 11 городах. ЕИБ пока что согласовал 13 из них на общую сумму 176,2 млн евро.
Деньги будут направлены на покупку 112 автобусов, 17 трамваев, кабины фуникулера для Киева; 26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья; 29 троллейбусов для Луцка; 100 автобусов и 10 трамваев для Львова; 30 трамваев для Одессы; 22 троллейбуса для Сум, 15 автобусов для Тернополя; 35 вагонов метров и 61 троллейбус для Харькова; 40 троллейбусов для Чернигова.