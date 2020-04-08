В Германии коронавирус сильнее всего ударил по металлургии

Мюнхенский институт экономических исследований ifo представил данные опроса предприятий немецкой промышленности об их ожиданиях в свете пандемии и карантинных мер. Бизнес прогнозирует три месяца резкого спада, передает DW .



Индекс производственных ожиданий, который был положительным, упал сразу на 22,8 пункта до минус 20,8. Это самое резкое падение показателя с момента начала исследования в 1991 году. Эксперты отмечают, что это сигнализирует о массовом сокращении производства, который затронет все сектора экономики.



Производители автомобилей, резины, пластмассы высказывают самые пессимистичные прогнозы. Сильное падение индекса зафиксировано в металлургии и металлообработке. Это вызвано последствиями карантинных ограничений и запретов, в результате которых нарушены глобальные цепочки поставок. Меньше всего чувствуют себя затронутыми кризисом химическая и пищевая промышленности Германии.



При этом еще в феврале немецкая экономика продемонстрировала рост: объем промышленного производства увеличился на 0,3%, сообщило во вторник Федеральное статистическое ведомство Германии. В январе промышленное производство выросло на 3,2 процента. Власти Германии уже объявили о плане поддержки немецкого бизнеса для преодоления последствий пандемии.

