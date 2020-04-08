В Турции упало производство стали

Объявление карантина заставило многих турецких производителей стали сократить или приостановить выпуск стальной продукции. Как правило, речь идет о коротком перерыве на 10-14 дней, до середины апреля, но некоторые компании заявляют о более продолжительном простое. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.



Непродолжительные остановки, в частности, объявили производители сортового проката Kardemir, Ege Celik, Ekinciler. На 10 дней также закрылись два завода компании Borusan Mannesmann Boru, выпускающей сварные трубы.



Компания Isdemir остановила одну из доменных печей на капитальный ремонт и временно прекратила выпуск арматуры, хотя среднесортный стан по производству фасонного проката продолжает работу в обычном режиме. О проведении ремонтов соответственно стана горячей прокатки и линии цинкования сообщили компании Colakoglu и Yildiz Demir Celik.



В то же время компания Koc Metalurji, располагающая мощностями по выплавке 1,2 млн т стали и производству 500 тыс. т арматуры в год, заявила, что с 7 апреля останавливает свое предприятие на месяц с возможным продлением простоя до трех месяцев.



По оценкам S&P Global Platts, в апреле текущего года объем выплавки стали в Турции может сократиться на 50% по сравнению с аналогичным месяцем годичной давности.

