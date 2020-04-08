Нацбанк разработал единый алгоритм использования QR-кода банками

Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет.

Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Участники украинского платежного рынка сегодня уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам», — отмечают в НБУ.



Там отмечают, что из-за этого отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов.

В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Нацбанк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитных переводов.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.

Использование QR-кода

В общем QR-код может использоваться при оплате товаров и услуг (в частности для формирования счетов на уплату государственных, административных и коммунальных услуг), а также для осуществления перевода средств со счета на счет.



При этом формирование и использование QR-кода не будет обязательным.

Однако, в случае использования QR-кода для осуществления кредитовых переводов, участники безналичных расчетов должны обеспечить его формирование и использование согласно проекта.

Единые подходы к формированию и использованию QR-кода повысят удобство и скорость расчетов;

будут способствовать существенному снижению операционных рисков, связанных с ошибочным заполнением платежных реквизитов;

автоматизации бизнес-процессов участников безналичных расчетов;

как результат – росту объемов безналичных расчетов.