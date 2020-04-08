В Омане ввели в строй новый метзавод

В Омане ввели в строй новый метзавод

Оманская компания Moon Iron and Steel (Misco) сообщила о начале коммерческого производства стальной продукции на новом металлургическом заводе, построенном на территории индустриальной зоны Sohar.

Предприятие оснащено электродуговой печью, установкой «печь-ковш» и пятиручьевой МНЛЗ. Производственная мощность составляет 1,2 млн. т в год.

На нынешнем этапе продукцией Misco станет товарная заготовка, которая будет поставляться прокатным предприятиям на региональном рынке и, вероятно, в странах Юго-Восточной Азии. В дальнейшем компания намерена запустить прокатный стан для выпуска арматуры.

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