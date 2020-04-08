На Филиппинах возобновлена добыча никеля

Правительство Филиппин пошло навстречу национальным горнодобывающим компаниям, выступившим против запрета на добычу никелевой руды в провинции Северный Суригао на острове Минданао с 1 апреля.



Как сообщает компания Nickel Asia, крупнейший в стране производитель и экспортер данной продукции, власти провинции сняли запрет. При этом добывающие компании гарантируют, что в процессе производства и при отгрузке руды в филиппинских портах будут соблюдаться все надлежащие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.



Как считает Данте Браво, президент компании Global Ferronickel Holdings, второго по величине поставщика руды на Филиппинах, нормализация на этом рынке может произойти к июню.



После введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезия в начале текущего года Филиппины стали крупнейшим поставщиком данного сырья. Единственным его импортером является Китай .

