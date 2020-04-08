В Италии оценили падение экономики из-за коронавируса

В Италии оценили падение экономики из-за коронавируса

Госстат Италии выпустил первую оценку влияния борьбы с распространением коронавируса на темпы роста экономики страны. Ведомство прогнозирует, что если меры сохранятся до конца апреля, спад по итогам всего года составит 1,9%, если же будут продлены до июня — то 4,5%, пишет газета "Коммерсант".

Быстроменяющиеся условия осложняют оценку экономического эффекта последствий борьбы с пандемией — статистика выходит с лагом, опережающие же показатели включают оценки делового климата и потребительского поведения, говорится в первом обзоре итальянского Госстата по итогам марта.

Связанные с карантином ограничения затронули 2,2 млн компаний страны (это половина — 49% от их общего числа и две трети — 65% — фирм-экспортеров) и 4 млн их сотрудников (44,3% от общего числа занятых в частном секторе).

Спад в показателях деловой активности и потребления оказался более значительным, чем во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах и долгового кризиса в зоне евро в 2011 году.

Также в ведомстве составили прогноз спада в различных отраслях экономики в зависимости от того, как долго будет сохраняться карантин — до конца апреля или до июня. В первом случае потребление сократится по итогам года на 4,1%, вся экономика потеряет 1,9%, во втором — 9.9% и 4,5% соответственно. Сильнее всего пострадают гостиницы и рестораны (–11,3% либо –23,9%), за ними следует торговля, транспорт и логистика (–2,7% или –6,9%), в остальных отраслях спад по году при первом сценарии от 1–2%, при втором — 3–4%.



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