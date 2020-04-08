В конце марта китайские металлурги немного сократили выплавку

В последнюю декаду прошлого месяца (21-31 марта 2020 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 1,8269 млн. тонн стали за день.



Снижение объёмов к предыдущей декаде (11-20 марта) составило 9700 тонн или 0,53%, в годовом сопоставлении — 0,4%.



Производство готового проката у 97 крупных и средних метпредприятий, входящих в CISA, при этом немного выросло — до 1,85 млн. тонн в день.



Запасы готовой металлопродукции на складах компаний ассоциации составляли на 31 марта 18,07 млн. тонн — на 8,87% меньше, чем было зафиксировано 20 марта 2020 года.

