В конце марта китайские металлурги немного сократили выплавку

В конце марта китайские металлурги немного сократили выплавку

В последнюю декаду прошлого месяца (21-31 марта 2020 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 1,8269 млн. тонн стали за день.

Снижение объёмов к предыдущей декаде (11-20 марта) составило 9700 тонн или 0,53%, в годовом сопоставлении — 0,4%.

Производство готового проката у 97 крупных и средних метпредприятий, входящих в CISA, при этом немного выросло — до 1,85 млн. тонн в день.

Запасы готовой металлопродукции на складах компаний ассоциации составляли на 31 марта 18,07 млн. тонн — на 8,87% меньше, чем было зафиксировано 20 марта 2020 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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