Метинвест готовится к строительству кислородного комплекса на ММК им Ильича

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ведет подготовку к строительству кислородного комплекса на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.). Об этом сообщает "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook.



"Несмотря на #CтопКоронавирус и карантин #весна2020, на ММК продолжается реализация проектов по обновлению оборудования - ведется подготовка к строительству комплекса воздухоразделительной установки. Он будет состоять из воздухоразделительной установки с хранилищем жидкого кислорода и станции газификации. Мощность оборудования составит 25 тыс. кубометров газообразного кислорода в час", - говорится в сообщении.



При этом уточняется, что оборудование для проекта поставит компания Air Liquide, мировой лидер производства технических газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды.



На данный момент французскими партнерами разработан базовый инжиниринг нового кислородного комплекса, на основании которого разрабатывается проектная документация. Начата процедура получения разрешения на строительство и подготовка к выполнению предварительных работ на объекте. Параллельно Air Liquide приступила к изготовлению оборудования для ВРУ и уже готовится к отгрузке первая партия готовых частей будущей установки.



Генеральным подрядчиком выступает "Метинвест-Инжиниринг", специалисты которого осуществляют комплекс работ по организации и контролю за проектированием и выполнением строительно-монтажных работ, поставке основного технологического оборудования. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.



Как сообщалось, "Метинвест" привлек кредитную линию на 24,4 млневро до 11 лет для финансирования строительства кислородного комплекса на ММК им. Ильича. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет французской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Bpifrance Assurance Export (Bpifrance). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International. Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в июле 2030 года, установлена на уровне 6-месячной ставки EURIBOR "плюс" маржа.