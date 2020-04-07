Ахметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes

Шесть украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров.

Ахметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Фото: пресс-служба

Шесть украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes, который был обнародован во вторник.

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Однако в этом году его активы журналисты оценили рекордно низко - всего в $2,4 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $6 млрд), что опустило его на 875 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 272-е).

Вторым среди украинцев стал владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук. Его состояние сейчас оценивается в $1,3 млрд, он находится на 1613 месте.

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов с $1,2 млрд находится на 1730 месте, а основной акционер "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк с $1,1 млрд - 1851-й.

Второй совладелец "Привата" Игорь Коломойский и владелец Ferrexpo Константин Жеваго с $1 млрд делят 1990 строчку в рейтинге Forbes.

По сравнению с прошлым годом из списка Forbes вылетел владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($113 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд) и президент Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно с семьей ($76 млрд).

Самый молодой миллиардер - модель, светская львица Кайли Дженнер ($1 млрд), ей принадлежит собственная линия косметики Kylie Cosmetics. Старейшим миллиардером в списке Forbes является сингапурский предприниматель Чан Юн Чун (Chang Yun Chung). Ему 101 год, он занимает в рейтинге 1851 место. Журнал оценивает его состояние в $1,1 млрд.

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