ОПЕК+ не просила Трампа о снижении добычи нефти

ОПЕК+ не просила Трампа о снижении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил 6 апреля, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен, которые сильно пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса.

По словам Д.Трампа, что добыча нефти в США уже и без того упала.

"Я думаю, что это происходит автоматически, но пока никто не задал мне этот вопрос, так что посмотрим, что произойдет", - сказал президент на брифинге.

Ведущие нефтепроизводители, включая Саудовскую Аравию и РоSSию, скорее всего, договорятся сократить добычу на заседании в четверг 9 апреля, но только в том случае, если Соединенные Штаты присоединятся к этим усилиям, сообщили Рейтер в понедельник три источника.

"Без США сделки не будет", - сказал один из источников.

Мировой спрос на нефть упал почти на 30%, или примерно на 30 млн баррелей в сутки, поскольку пандемия коронавируса фактически остановила мировую экономику, в то время как Саудовская Аравия и РоSSия начали борьбу за долю рынка.

МинПром по материалам Рейтер

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