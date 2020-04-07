ОПЕК+ не просила Трампа о снижении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил 6 апреля, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен, которые сильно пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса.



По словам Д.Трампа, что добыча нефти в США уже и без того упала.



"Я думаю, что это происходит автоматически, но пока никто не задал мне этот вопрос, так что посмотрим, что произойдет", - сказал президент на брифинге.



Ведущие нефтепроизводители, включая Саудовскую Аравию и РоSSию, скорее всего, договорятся сократить добычу на заседании в четверг 9 апреля, но только в том случае, если Соединенные Штаты присоединятся к этим усилиям, сообщили Рейтер в понедельник три источника.



"Без США сделки не будет", - сказал один из источников.



Мировой спрос на нефть упал почти на 30%, или примерно на 30 млн баррелей в сутки, поскольку пандемия коронавируса фактически остановила мировую экономику, в то время как Саудовская Аравия и РоSSия начали борьбу за долю рынка.

