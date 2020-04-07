Во 2 квартале металлургов ждут еще большие убытки

Во втором квартале 2020 года прибыль для г/к рулонной стали в Европе может еще больше снизиться из-за низкого спроса, поскольку пандемия коронавируса нарушает мировую торговлю. Об этом сообщает агентство Platts.



Диапазон цен стали и сырья для северо-западной Европы по г/к рулону за второй квартал может упасть до 231 евро (249 долл.) за тонну на фоне относительно более высоких затрат на сырье, примерно от 253 евро за тонну в первые три месяца года, на основе расчетов с использованием фьючерсных цен 3 апреля для стали, железной руды и коксующегося угля.



По данным Platts, в марте диапазон цен г/к рулон-сырье составил в среднем 2664 евро (289 долл.) за тонну.



В 2019 году диапазон цен г/к рулон-сырье составил в среднем около 228 евро за тонну в четвертом квартале и около 236 евро за тонну в третьем квартале - уровни, которые считаются ниже денежных затрат.



Операционные расходы безубыточности - ожидается, что отраслевые источники будут ближе к разнице между сталью и сырьем в размере 250 евро за тонну - частично зависят от затрат на логистику и конфигурации сырья.



В последние несколько недель доменные печи в Германии, Франции, Испании , Италии и других странах были отключены, чтобы более точно отражать спрос на сталь, поскольку автопроизводители и другие конечные пользователи в Европе бездействовали.



Цены на сталь держались на фоне снижения производства, и более резкое снижение цен на железную руду и лом может поддержать маржу стали ближе к уровню марта.



Тем не менее, снижение производства чугуна в Европе может продолжать оказывать давление на производителей, поскольку ЕС борется с импортом плоского проката из Турции, СНГ и Азии.

