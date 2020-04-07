Лукашенко заявил о сговоре ведущих нефтяных государств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал максимально снизить зависимость страны от "нефтяных игр крупных держав".
Белорусский лидер, слова которого приводит госагентство "БелТА", заявил, что эти державы "уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят".
"Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор", - сказал он.
А.Лукашенко констатировал, что на поведение этих стране не повлияла и пандемия коронавируса, "поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали, что падение доходов".
Пока, по мнению президента, в Белоруссии в направлении снижения зависимости страны сделано недостаточно.
Как сообщил после совещания у президента председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, концерн сохранит в апреле альтернативный РФ импорт нефти, несмотря на договоренности о поставке из РоSSии 2 млн тонн сырья в течение месяца.