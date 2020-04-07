Кабмин одобрил кредит МБРР на 135 млн долл. для здравоохранения

Кабмин одобрил кредит МБРР на 135 млн долл. для здравоохранения

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на сумму 135 млн долл. в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом пишет БизнесЦензор.

Cоответствующее распоряжение Кабмина №382-р от 6 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в сумме 135 млн долл. в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения.


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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