Кабмин одобрил кредит МБРР на 135 млн долл. для здравоохранения

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на сумму 135 млн долл. в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом пишет БизнесЦензор.



Cоответствующее распоряжение Кабмина №382-р от 6 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.



Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в сумме 135 млн долл. в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения.





