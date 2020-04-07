В Испании возобновился выпуск труб

В Испании возобновился выпуск труб

Ведущие испанские производители стальных труб Tubos Reunidos (TR) и Tubacex возобновили работу, хотя и с неполной загрузкой мощностей. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

Обе компании сообщили о выполнении указанных в правительственном декрете требований об обеспечении на предприятиях должного уровня сантарно-эпидемиологической безопасности, что является необходимым условием восстановления производства во время карантина.

Производитель бесшовных труб TR заново запустил два своих завода и рассчитывает в течение апреля выйти на нормальный режим, насколько позволят обстоятельства.

Компания Tubacex тоже возобновила выпуск труб на двух предприятиях, но отмечает, что пока вынуждена поддерживать минимальный уровень загрузки мощностей, обеспечивающий выполнение ее международных обязательств. Ранее компания была вынуждена отказаться от нескольких заказов из-за простоя в конце марта.

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