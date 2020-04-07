“Киевтеплоэнерго” доказывает, что в межотопительный период гидравлические испытания на теплосети возле Ocean Plaza проводились

Январская авария на тепловой сети возле ТРЦ Ocean Plaza по ул. Антоновича, 176 надолго останется в памяти киевлян и гостей города. Ее можно назвать одной из самых масштабных за последнее время, так как она привела не только к масштабному уничтожению имущества, но и к травмированию людей. Столичные чиновники и руководство КП “Киевтеплоэнерго” неоднократно заявляли, что причина происшествия – физическая изношенность теплосети, а гидравлические испытания в свое время повреждений не выявили. Но в это поверили не все. В частности, экс-мэр Киева Александр Омельченко заявлял, что аварии можно было бы избежать, если бы гидравлические испытания провели должным образом и в полном объеме.

Как рассказали KV в КП “Киевтеплоэнерго”, гидравлические испытания тепловой сети возле ТРЦ Ocean Plaza на ул. Антоновича, 176 в Голосеевском районе столицы в 2019 году проводились в межотопительный период.

В подтверждение этому редакции предоставили копию диаграмм фиксации давления во время проведения гидравлических испытаний трубопроводов зоны обслуживания тепловой магистрали №4 ТЭЦ-5, включающей участок магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza.

Такая же информация содержиться в ответе Киевской горгосадминистрации (КГГА) на запрос депутата Верховной Рады Александра Ткаченко (фракция “Слуга народа”).

“По информации КП “Киевтеплоэнерго”, в период подготовки оборудования тепловых сетей к отопительному периоду 2019/2020 годов во время гидравлических испытаний участка тепловой сети на ул. Антоновича, 176 повреждений обнаружено не было. Поэтому замена участка трубопровода не была предусмотрена”, – заявили в КГГА.

В Министерстве внутренних дел Александру Ткаченко сообщили , что досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту прорыва городской теплосети вблизи Ocean Plaza, продолжается, а информация из его депутатского запроса будет проверяться.

При этом никаких подробностей расследования в МВД не раскрывают. Дескать, статьей 387 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за разглашение данных досудебного расследования.

Напомним, вечером 13 января 2020 года на улице Антоновича в Киеве прорвало магистральный трубопровод. В результате инцидента был затоплен столичный ТРЦ Ocean Plaza. Тогда бойцы ГСЧС спасли 13 человек: четырех из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальта, трех – из рядом стоящего троллейбуса и шесть – с первого этажа затопленного кипятком ТРЦ Ocean Plaza. В результате 7 человек были госпитализированы с ожогами. С 13 до 16 января из-за аварии по ул. Антоновича было частично ограничено движение транспорта, а также изменен ряд маршрутов общественного транспорта.

Согласно официальному заявлению КГГА, причиной аварии теплосети стала физическая изношенность трубы. Но 15 января экс-мэр Киева Александр Омельченко назвал версию об изношенности теплосети неправдивой.

“Если бы гидравлические испытания по подготовке к зиме выполнялись летом качественно и в полном объеме, то такого б не было. Все службы КП “Киевтеплоэнерго” летом не выполняют доброкачественно комплекс своих работ”, – заявил Александр Омельченко.

Он напомнил, что летом все магистрали должны быть испытаны на гидравлическое давление не менее 17 атмосфер. Если бы это было сделано, то, по его словам, трубы порвались бы не зимой, а летом, когда коррозия в трубах наибольшая, трубы пустые, заполненные кислородом, а не водой.

“Когда говорят о “завершенных” сроках эксплуатации теплосетей, это неправда. Например, тепломагистраль, которая идет от ТЭЦ-5, изношена, но, несомненно, она может быть еще в эксплуатации и 40, и 50 лет – при необходимом техническом уходе за данной тепломагистралью. Показательно, что на левом берегу столицы – на дарницкой магистрали ТЭЦ зимой не было ни одного порыва, потому что летом там проводятся испытания теплосетей”, – подчеркнул Александр Омельченко, добавив, что “ответственность за аварию Ocean Plaza должны нести дирекции, департаменты и первое лицо города – Кличко, потому что пострадали люди”.

В конце января 2020 года в ответ на письмо главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что оснований для расследования аварии в столичном ТРЦ Ocean Plaza детективами НАБУ нет. Произошедшее, дескать, не относится к их подследственности.

В этот же период 25 депутатов Верховной Рады от фракции “Слуга народа” обратились к председателю КГГА и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой пояснить, почему в настоящее время около 80% теплосетей столицы находятся в аварийном состоянии и что было сделано для улучшения ситуации.

КП “Киевтеплоэнерго” , согласно данным аналитической системы YouControl , было основано Киевсоветом в июне 2016 года. Основной вид деятельности – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Полноценно осуществлять деятельность “Киевтеплоэнерго” начало 1 мая 2018 года, после завершения действия соглашения между принадлежащим Ринату Ахметову ПАО “Киевэнерго” и КГГА на управление столичным энергокомплексом. Тогда КП стало исполнителем услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения в Киеве .

По информации КГГА, на балансе “Киевтеплоэнерго” находятся ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод “Энергия”, 183 котельные (в том числе и 4 станции теплоснабжения) и тепловые сети, общей длиной 5,4 тыс. км. Более 70% теплосетей имеет срок эксплуатации более 25 лет. Утверждается, что в 2019 году было переложено около 129 км тепловых сетей на общую сумму около 492 млн гривен.

Также, как заявляют в КГГА, в 2019 году за счет средств городского бюджета были выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей на сумму 331,2 млн гривен. В 2020 году на эти цели намерены потратить 286,8 млн гривен.

С 22 декабря 2018 года КП “Киевтеплоэнерго” руководит Вячеслав Бинд. Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. С 1 сентября 2014 года сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)