ArcelorMittal останавливает третью домну в США

ArcelorMittal останавливает третью домну в США

ArcelorMittal остановит работу доменной печи на своем сталепрокатном сталелитейном заводе в Кливленде, продолжая ограничивать выпалку стали в ситуации роста случаев заражения коронавирусом в США.

Доменная печь будет переведена на холостой ход на этой неделе. Один из источников сообщил, что доменная печь только недавно была перезапущена после планового технического обслуживания, и она проработала всего за пару дней до того, как ArcelorMittal решила приостановить ее.

Кливлендский завод имеет две доменные печи с суммарной производительностью стали 3,1 миллиона тонн в год в год, согласно данным компании. Меньшая из двух доменных печей, № 6, может производить 1,5 миллиона тонн стали, в то время как доменная печь № 5 может производить 1,6 миллиона тонн в год.

Холостой ход является последним для ArcelorMittal в США после того, как две недели назад он объявил, что остановит свою доменную печь № 4 на сталелитейном заводе Indiana Harbour West в связи с остановкой завода в автомобильной промышленности США. Она также приостановила работу доменной печи на своем заводе Dofasco в Гамильтоне, Онтарио.

Другие интегрированные сталелитейные компании, недавно закрывшие производство, включают AK Steel и US Steel.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Метинвест приостановил работу своих заводов в ИталииМетинвест приостановил работу своих заводов в Италии
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Блок рекламы


Похожие новости
Tata Steel останавливает производство в Индии и ЕвропеTata Steel останавливает производство в Индии и Европе
ArcelorMittal запустила заводы во Франции и ЛюксембургеArcelorMittal запустила заводы во Франции и Люксембурге
ArcelorMittal решила снизить объемы производстваArcelorMittal решила снизить объемы производства
ArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавирусаArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавируса
AK Steel приостанавливает производство автостали в ДетройтеAK Steel приостанавливает производство автостали в Детройте
Кременчугский сталелитейный завод останавливает работуКременчугский сталелитейный завод останавливает работу
ArcelorMittal и Gerdau сокращают мощности в Северной АмерикеArcelorMittal и Gerdau сокращают мощности в Северной Америке
Rio Tinto приостанавливает деятельность в ЮАР и КанадеRio Tinto приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде
Стальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal ItalyСтальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal Italy
Tenaris останавливает второй трубный завод в СШАTenaris останавливает второй трубный завод в США
Последние новости
Подгружаем последние новости