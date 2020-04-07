ArcelorMittal останавливает третью домну в США

ArcelorMittal остановит работу доменной печи на своем сталепрокатном сталелитейном заводе в Кливленде, продолжая ограничивать выпалку стали в ситуации роста случаев заражения коронавирусом в США .



Доменная печь будет переведена на холостой ход на этой неделе. Один из источников сообщил, что доменная печь только недавно была перезапущена после планового технического обслуживания, и она проработала всего за пару дней до того, как ArcelorMittal решила приостановить ее.



Кливлендский завод имеет две доменные печи с суммарной производительностью стали 3,1 миллиона тонн в год в год, согласно данным компании. Меньшая из двух доменных печей, № 6, может производить 1,5 миллиона тонн стали, в то время как доменная печь № 5 может производить 1,6 миллиона тонн в год.



Холостой ход является последним для ArcelorMittal в США после того, как две недели назад он объявил, что остановит свою доменную печь № 4 на сталелитейном заводе Indiana Harbour West в связи с остановкой завода в автомобильной промышленности США . Она также приостановила работу доменной печи на своем заводе Dofasco в Гамильтоне, Онтарио.



Другие интегрированные сталелитейные компании, недавно закрывшие производство, включают AK Steel и US Steel.

