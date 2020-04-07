Из-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRI

Из-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRI

Американский сталелитейная компания Nucor закрыла свой завод прямого восстановления железа (DRI) в Тринидаде и Тобаго, чтобы выполнить правительственные распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Nucor сообщила, что ее сталелитейные предприятия в США, использующие DRI в качестве сырья наряду с ломом черных металлов и другими металлами, будут использовать имеющиеся запасы DRI и "не будут затронуты отключением".

Nucor также управляет заводом DRI в Луизиане.

США импортировали 1,7 миллиона тонн DRI из Тринидада в 2019 году, что на 12% больше, чем в предыдущем году, согласно данным Министерства торговли США.


МинПром по материалам Steelland

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