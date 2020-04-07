СБУ выявила попытку обанкротить госкомпанию с 18 га земли на окраине Киева

Имущество арестовано по решению суда.

СБУ выявила попытку обанкротить госкомпанию с 18 га земли на окраине Киева
Фото: hamalia.ua

Служба безопасности Украины выявила попытку обанкротить государственную компанию с 18 гектарами земли на окраине Киева.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

По данным следствия, в 2016 году глава правления ПАО "Туристический комплекс Пролесок", 81% акций которого принадлежат государственной акционерной компании "Украина туристическая", подписал инвестиционный договор с застройщиком на реконструкцию гостиницы и освоение земельного участка.

Земля находится на Житомирской трассе возле станции метро
Земля находится на Житомирской трассе возле станции метро

Дальше он якобы планировал довести компанию до банкротства через фиктивную задолженность перед этим застройщиком и отчуждение ее имущества, стоимость которого оценивается почти в 70 млн гривен. Это привело бы к снижению инвестиционной привлекательности компании и снижению ее стоимости во время приватизации.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса - хищение имущества, по ее материалам Голосеевский районный суд Киева арестовал имущество "Пролеска".

В ноябре 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% уставного капитала "Украины туристической" за 60 млн гривен строительному союзу "Монолит".

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