Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне

Верховный суд Великобритании отказал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в праве на обжалование прошлогоднего решения лондонского суда о юрисдикции иска Приватбанка.

Об этом говорится на сайте Приватбанка.

Коломойский, Боголюбов и шесть компаний, зарегистрированных в Англии и на Британских Виргинских островах просили разрешить обжалование октябрьского решения Апелляционного, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц.

"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано «поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент». Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные Приватбанком в связи с их неудачными ходатайствами", - заявили в банке.

У Коломойского, Боголюбова и их компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Приватбанка будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долларов, которые требуются в производствах.

Напомним, Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

В 2018 году Высокий суд Лондона решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка, но судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.