Eurofer требует сократить импортные квоты в ЕС в 4 раза

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письмом, в котором предложила ряд мер по поддержке региональной сталелитейной отрасли.



В частности, Eurofer потребовала немедленного пересмотра квот на импорт стальной продукции в ЕС . По мнению ассоциации, их размер необходимо сократить в четыре раза на шестимесячный период, чтобы уменьшить давление на рынок. Впрочем, тариф на сверхлимитную продукцию может быть также снижен по сравнению с текущими 25%.



Кроме того, ассоциация призвала правительства европейских стран признать металлургическую отрасль системообразующей, чтобы ее предприятия могли продолжать работу во время карантина. Такое решение после обращения национальной металлургической ассоциации недавно приняли власти Испании .



Еще одно предложение Eurofer заключается в предоставлении сталелитейным компаниям бесплатных разрешений на выбросы углекислого газа, чтобы сократить их затраты. Как отмечает ассоциация, европейские металлурги и так несут большие убытки из-за падения объема заказов и выведения из эксплуатации мощностей.



По данным британской консалтинговой компании CRU, по состоянию на 3 апреля в ЕС были остановлены или находились в процессе закрытия девять доменных печей совокупной производительностью около 19 млн т чугуна в год. А по оценкам S&P Global Platts, эпидемия и ее последствия для экономики региона может привести к остановке до 50% мощностей по производству стали в Евросоюзе и Великобритании.

