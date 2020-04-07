Feralpi rупила 50% завода по выпуску катанки у Duferco

Антимонопольные органы разрешили итальянской металлургической компании Feralpi выкупить 50% акций завода Caleotto у компании Duferco Italia Holding. Ранее завод управлялся обоими партнерами на паритетных началах. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.



Завод мощностью 250 тыс. т в год выпускает катанку из специальных сортов стали для автомобильной промышленности и ряда других отраслей. Как сообщает Feralpi, и после заключения сделки компания продолжит сотрудничество с Duferco в части расширения сортамента предприятия и освоения выпуска новых видов высококачественной стальной продукции.



В настоящее время завод простаивает, как и другие предприятия итальянской металлургической промышленности за исключением производителей листового проката AM Italia и Arvedi. Но они работают с минимальной загрузкой мощностей.



После выкупа доли партнера в Caleotto мощности Feralpi по выпуску стальной продукции в Италии и за ее пределами достигнут около 2 млн т в год. По оценкам S&P Global Platts, емкость итальянского рынка высококачественной катанки составляет порядка 1,5-1,8 млн т в год.

