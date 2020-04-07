Американские заводы прекращают выпуск алюминия из-за коронавируса

Закрытие автомобильных заводов в США и снижение другой экономической активности вследствие эпидемии и карантинных мероприятий заставляет американских производителей алюминиевой продукции сокращать выпуск или даже останавливать свои предприятия.



По данным S&P Global Platts, по меньшей мере, до середины апреля прекращена работа двух заводов компании Arconic, выпускающих алюминиевый прокат и экструдированные профили для автомобильной, аэрокосмической, военной и других отраслей промышленности.



Компания Aleris остановила прокатный завод в штате Кентукки, а Novelis, которая планирует осуществить объединение с ней — два предприятия в Канаде и США , выпускающих, преимущественно, продукцию для автопрома. О закрытии части своих предприятий и снижении загрузки других сообщила также компания Constellium.



Норвежская Norsk Hydro, у которой в США несколько заводов по производству экструдированного профиля, остановила четвертую часть своих предприятий. Еще 40% работают с неполной загрузкой. По словам генерального директора Hydro Хильде Осхейм, спад, вызванный коронавирусом, затронул все рынки сбыта алюминиевой продукции в США , но наибольшие потери наблюдаются в таких отраслях как автомобилестроение и строительство.



Только корпорация Alcoa пока сопротивляется общей тенденции. Как заявила компания, по состоянию на 3 апреля все ее мощности, начиная от добычи бокситов и заканчивая производством готовой алюминиевой продукции, продолжали функционировать в обычном режиме. Компания сообщила, что считает приоритетом защиту интересов своих сотрудников, поставщиков и клиентов в глобальном масштабе.

