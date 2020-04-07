В Китае восстанавливается спрос на сталь

В Китае восстанавливается спрос на сталь

В связи со стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19 в Китае, и возобновлением основного железнодорожного сообщения, общий потребительский рынок постепенно восстанавливается

Согласно статистике, цена на китайские стальные листы в конце марта резко возросла. Наиболее очевидное восстановление спроса на сталь произошло, прежде всего, на востоке, юге и юго-западе Китая. На примере Шанхая операционная скорость терминальных проектов выросла, а рыночные транзакции ускорялись каждую неделю. К концу марта они практически достигли уровня годового сравнения.

Кроме того, увеличились инвестиции в инфраструктуру. Ожидается, что спрос в апреле будет улучшаться, что повысит цены на конструкционную сталь.



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