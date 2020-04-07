Бразилия приостановила работу четырех доменных печей

Падение внутреннего спроса из-за остановки автозаводов и других промышленных предприятий, прекращение жилищного строительства в ряде регионов, отсутствие крупных инфраструктурных проектов вынуждают бразильских производителей стали сокращать выпуск.



По данным S&P Global Platts, по состоянию на 3 апреля в стране были остановлены либо находились в процессе остановки четыре доменные печи.



Две из них вывела из эксплуатации компания Usiminas. К настоящему времени у нее осталась на ходу только одна домна из пяти, а мощности по выплавке чугуна упали от проектных 9 млн. до 2,35 млн. т в год. Одну печь на 1,5 млн. т в год закрывает компания Gerdau, а ArcelorMittal еще в конце марта сообщила, что выведет из строя одну из доменных печей на комбинате Tubarao.



Компания CSN пока продолжает производственные операции на комбинате в штате Рио-де-Жанейро в полном объеме, сообщая о достаточном спросе со стороны строительной отрасли. Но и она, по данным Platts, в ближайшее время может принять решение о сокращении выпуска.



По прогнозу национального института стали AcoBrasil, во втором квартале текущего года потребление стальной продукции в Бразилии может уменьшиться на 40% по сравнению с первым, а по итогам всего 2020 г. спад может достигнуть 20%. При этом рассчитывать на увеличение экспортных поставок не приходится.

