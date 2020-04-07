В Чили ожидают падения цен на медь на 12%

В Чили ожидают падения цен на медь на 12%

Согласно прогнозу комиссии по медной промышленности Чили (Cochilco), страны-крупнейшего производителя этого металла в мире, цена на медь в 2020 году, в том числе из-за коронавируса, снизится на 11.8% в годовом соотношени и составит 2,4 долл. за фунт.

"В течение текущего года цена будет двигаться в сторону снижения под давлением растущего объёма запасов и излишка металла.. Между тем, к 2021 году рынок покажет сценарий восстановления спроса и цены на этот вид металла увеличатся до 2,9 долл. за фунт. Комиссия отмечает, что в последнюю неделю марта цены на медь достигли некоторой стабилизации в диапазоне между 2,1 долл. и 2,2 долл. за фунт, чему способствовало ослабление доллара, закрытие некоторых медных рудников из-за коронавируса, начавшееся восстановление в производственном секторе Китая", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по оценкам Cochilco, падение спроса на медь, вызванное COVID-19, перевесит снижение предложения в 2020 году. В этом сценарии цена на красный металл будет подвержена дальнейшему падению в зависимости от того, сколько продлится кризис, вызванный вирусом, и насколько глубоким будет торможение глобального роста. Эксперты полагают, что спрос на медь в Китае, являющемся крупнейшим покупателем этого металла в мире, покажет падение на 2% в годовом выражении.

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