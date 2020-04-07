Ferrexpo отгрузил рекордную партию окатышей

Ferrexpo отгрузил рекордную партию окатышей

В марте 2020 года с Полтавского горно-обогатительного комбината был отгружен рекордный объем железорудных окатышей в 1,149 млн тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Ferrexpo.

"Объем отгрузки в 1,149 млн т - это 16 411 вагонов и 10 "маршрутов" ежедневно. Кроме того, рекордный показатель этого года на 37 тыс. т превышает предыдущий рекорд, который был поставлен в декабре 2016 года", - сообщил старший менеджер по логистике дочернего предприятия "Ферротранс" Виталий Олейник.

По словам В.Олейника, экспорт железорудного сырья является основным источником наполнения бюджета страны. "Поэтому, осознавая всю ответственность, коллектив ЗАО "Полтавский ГОК" производит, а ГП "Ферротранс" бесперебойно транспортирует высококачественные окатыши на мировые рынки", - добавил он.

МинПром по материалам ЦТС

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