Порт Пивденный установил рекорд по перевалке грузов

Порт Пивденный установил рекорд по перевалке грузов

Портовые операторы порта Пивденный в марте 2020 года перевалили более 5,5 млн тонн. Этот показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки, установленный в августе 2019 года, на 3,7% или почти на 200 тыс. тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на администрацию морского порта Пивденный.

Всего за январь-март 2020 года портовые операторы порта Пивденный обработали 15 млн тонн грузов.

В основном это руда, уголь и зерновые: их доля составляет 79,3% общего грузооборота.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что в порту Пивденный предлагали строить отдельный причал для портофлота, что должно было обеспечить соответствующие условия для безопасной эксплуатации и эффективного обслуживания грузовых судов в акватории порта.


МинПром по материалам ЦТС

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